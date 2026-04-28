インドネシアの首都・ジャカルタ近郊で27日、通勤列車に長距離列車が追突する事故があり、少なくとも14人が死亡、84人がケガをしました。地元メディアによりますと、インドネシアの首都・ジャカルタ近郊の駅で27日の午後9時前、線路上で停車していた通勤列車に長距離列車が追突する事故がありました。これにより少なくとも14人が死亡、84人がケガをしました。大破した車両の中に閉じ込められた人もいて、現場では夜通しの救助活動