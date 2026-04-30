お笑いコンビ・エルフの荒川が、28日放送のABEMAオリジナル番組『時計じかけのマリッジ』第1話に出演し、“結婚したい男性俳優”を実名で明かした。【動画】気になる！年収1400万円の男の顔デート相手にドン引きする西澤由夏アナ本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の女性3人が、30日後の結婚式までに相手を見つける“期限付き婚活プログラム”。参加するのは、経営者のあやか（中野綾香）、アナウンサーのゆか（