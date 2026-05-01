今年で50周年となる北九州市発祥の「資さんうどん」。西日本を中心に人気のうどん店でしたが、今では関東にも出店するほどに。そんな老舗うどん店から、ビギナーの方向けに「入門ガイド」が公開されSNSで話題となっています。それでは全14項目、一気に見ていきましょう!(@sukesan1976より引用)資さんうどん「肉ごぼ天うどん」すけさんうどんと読む→しさんうどんではない うどんはモチモチ系→やわやわではない 店舗で毎日、