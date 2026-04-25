【シン・この有名人の意外な学歴】番外編2学年上の櫻井翔に諭されて堀越高校に進んだ松本潤のかけがえのない出会い大野智と相葉雅紀と二宮和也◇◇◇6年間のブランクを経てラストツアーにこぎ着けた嵐。活動休止に至ったのは「自由な生活をしてみたい」という大野智（45）の言葉が発端だった。内情を知る制作会社幹部は「大野の心が折れてしまった」と話す。その原因は3つあったという。1番目は小学生時代からの