阪神―ヤクルト4月30日に神宮で行われたプロ野球・阪神―ヤクルトで、まさかの珍事が発生した。頭部付近の投球の後、阪神・藤川球児監督が厳しい表情でベンチを飛び出すも、実は代走を告げに出ただけ。コーチや選手らは“乱闘覚悟”の勢いでベンチを出たようにも見え、ファンは「一瞬ヒヤッとしたのにオチ平和」「素直に乱闘かと思ったら」といった声をあげていた。9-2と阪神リードで迎えた8回1死一塁の場面。ヤクルト木澤の5