本拠地マーリンズ戦米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でマーリンズと対戦し、2-3で敗れた。9回に逆転サヨナラのチャンスを作るも、2番フレディ・フリーマン内野手がダブルプレーに倒れた。直前で1番・大谷翔平が申告敬遠されていた中、米ファンからはある疑問が噴出した。大谷は9回、2-3とリードされて迎えた1死二、三塁の好機で打順が回ってきたが、申告敬遠で歩かされた。満塁策で直近6試合の打率.120の