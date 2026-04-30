夫婦漫才コンビ「かつみ・さゆり」のさゆり（56）が29日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）にVTR出演。夫妻で経営していた店が潰れた衝撃の理由を明かした。同番組では、大手スーパーが別業態として手掛ける食べ放題の店を特集。その中で、かつてスイーツの食べ放題店「ボヨヨンスイーツガーデン」を夫妻で経営していたさゆりは、最も原価が高いスイーツを当てるクイズを出題した。2012年から4年にわたり、夫妻が経