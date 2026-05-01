沖縄県名護市辺野古沖で３月に研修旅行中の高校生らを乗せた小型船２隻が転覆し、同志社国際高校（京都府）の女子生徒（１７）と男性船長（７１）の２人が死亡した事故で、船を運航した「ヘリ基地反対協議会」は１日、女子生徒の遺族に対し、「あまりに不十分で不適切な対応だった」とホームページ上で改めて謝罪した。事故について、同協議会は４月２日にホームページ上で謝罪文を掲載していた。しかし、女子生徒の遺族が投稿