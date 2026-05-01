今年も記録づくめのSHO-TIMEが止まらない。ドジャース・大谷翔平は3月の開幕戦から出塁を続け、4月21日（現地時間、以下同）には昨年からの連続試合出塁の記録を「53」に伸ばし、ベーブルースの記録を抜き去った。スポーツ紙記者が語る。【写真】大谷ファミリーが搭乗したプライベートジェットほか、羽田空港で長女のベビーカーを持ちあげる大谷「ドジャースの球団記録である『58』にも目前に迫っており、球場では大谷が出塁する