漫画『呪術廻戦』のスピンオフフ『呪術廻戦≡』（原作：芥見下々氏作画：岩崎優次氏）の完結巻となるコミックス第3巻が発売された。これを記念して、アニメ『呪術廻戦』を手掛けているアニメーションスタジオMAPPAによる、スペシャルPVが公開された。監督は、『東京クローン』のMV監督や、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の原画を担当した宮川駿氏が務めている。【画像】そこまで見せていいの！？公開された『呪術廻戦≡』MAP