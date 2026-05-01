高須クリニックの高須克弥院長（2025年10月撮影）日刊スポーツ

高須克弥氏、クリニックに関する投稿をした人物に通達「逃げても無駄です」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 高須克弥氏が1日、高須クリニックに関する投稿をした人物に「宣告」をした
  • 一部ユーザーの書き込み内容を、事実無根だと完全否定していた高須氏
  • 当該アカウントは見られなくなっているが、「必ず捕まえます」と通達した
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