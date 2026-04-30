4月19日、アグネス・チャン（70）が都内でライブを開催。年齢を感じさせない活力あふれる姿でファンを魅了した。＊＊＊【写真8枚】70歳とは信じられない…「アグネス・チャン」現在の姿変わらぬ姿金色のスパンコールの衣装を着たアグネスが、客席を練り歩く。50年来のファンたちが大興奮して伸ばす手にハイタッチで応じる姿は「ひなげしの花」の頃と変わっていないかのようだった。ライブ終了後は発売されたばかりの著書