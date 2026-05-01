MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。4月28日（火）に放送された同番組には、住まいも職場も六本木ヒルズだという日本トップレベルの弁護士が登場。実は明治維新の立役者・岩倉具視の子孫で、大御所芸能人とも親戚で…。【映像】意外と汚い!? 六本木ヒルズで働く日本トップクラス弁護士の執