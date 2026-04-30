4月25日、元NHKのフリーアナウンサー・和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める新番組『追跡取材 news LOG』（日本テレビ系、以下『news LOG』）』がスタートしたが、初回の世帯平均視聴率は3.8％、個人視聴率は2.1％（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）にとどまり、厳しい声が噴出している。『news LOG』は日本テレビが満を持してスタートした、毎週土曜日の午後10時放送の大型ニュース番組。25日のオンエアでは、イラ