フィリップ・マックスが退団、コンディション調整の難しさを理由に挙げるガンバ大阪は4月30日、DFフィリップ・マックスとの契約を双方合意のうえで解除することを正式発表した。3月12日に完全移籍での加入が発表されたばかりだが、わずか49日での電撃退団となった。現在32歳のフィリップ・マックスはこれまでシャルケやカールスルーエSCアウクスブルク、オランダのPSVアイントホーフェン、フランクフルトなど欧州の複数クラブ