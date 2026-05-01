歌手の山本リンダ（75）が、1日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。若々しいビジュアルにSNSで驚きの声が寄せられた。【写真】なお現役！72歳当時の山本リンダ（2年前）75歳の今も現役で活動。ライブも精力的に行っている。この日は真っ赤なパーカーのトップスにロングスカートのカジュアルな格好。VTRではライブステージでの様子も紹介され、パワフルなダンスと歌唱を披露していた。SNSでは、この