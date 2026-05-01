国賓としてアメリカを訪問中のイギリスチャールズ国王と、トランプ大統領が交わした握手が「まるで戦いだ」とSNSなどで話題になっている。【映像】SNSで話題！トランプ氏が“握手バトル”をする瞬間4月27日に撮影された映像のなかでは、チャールズ国王とカミラ王妃を出迎えたトランプ大統領が国王を自分の方へぐっと引き寄せるような仕草を見せている。対するチャールズ国王も動こうとせず、握手している手が前後に動き、ま