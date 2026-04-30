ウィリアム皇太子夫妻と3人の子どもたち/X（CNN）英国のウィリアム皇太子とキャサリン妃は29日、結婚15周年を記念して、3人の子どもたちと一緒に撮った写真を公開した。写真では、皇太子夫妻がジョージ王子やシャーロット王女、ルイ王子と一緒に芝生の上に横たわっている姿が見える。一家で短パンを着用しており、夏の光景とみられる。写真はケンジントン宮殿のX（旧ツイッター）のアカウントに投稿され、「結婚15周年を祝って」と