カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる｢じゃがりこ｣ブランドより、推し活で楽しめるワードを多数そろえたロゴ変パッケージを5月上旬から順次切り替えて発売する。【表】“推し”にはどんな言葉が似合う？ロゴ変一覧「じゃがりこ」は、“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食