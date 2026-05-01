ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者?モンスター?井上尚弥（３３＝大橋）が２日に東京ドームでＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の?ビッグバン?中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）と激突する。３０日の記者会見で２人は意欲を語っていたが、井上と２度対戦した世界５階級制覇王者のノニト・ドネア（４３＝フィリピン）が日本最大決戦はＫＯ決着になると分析した。ＷＢＣの公式サイトによると、ドネアは「これは素晴らしい試