日本テレビ系「金曜ロードショー」では、2026年のゴールデンウイークは『耳をすませば』（1995）と、『魔女の宅急便』（1989）を放送！『耳をすませば』は5月1日（金）よる9時〜11時19分に、『魔女の宅急便』は5月8日（金）よる9時〜11時9分に、ノーカットで放送する。●『耳をすませば』1995年の公開から30年以上たっても色あせない、プロデュース／脚本・宮粼駿、監督・近藤喜文の青春ラブストーリー。小説執筆に取り組む