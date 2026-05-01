沖縄県名護市辺野古沖で今年３月、船２隻が転覆し女子高校生らが死亡した事故で、船を運航する市民団体が事故後の対応について改めて謝罪しました。 今年３月、名護市辺野古沖で修学旅行生を乗せた船２隻が転覆し、乗っていた同志社国際高校の武石知華さん（17）と船長の２人が死亡しました。 武石さんの両親はSNSで事故についての情報発信を行っていて、先月17日の投稿には船の運航団体などから直接の謝罪などが無かった