東京都大田区議会の公明党会派は１日、区内で記者会見を開き、会派に所属していた松本洋之区議（６７）が政務活動費（政活費）計約６８０万円を着服したと発表した。松本氏は着服を認め、議員の辞職願（４月３０日付）を議長に提出したという。同会派によると、松本氏は２０２０年６月〜２４年１２月、自身が発行する区政リポートに使用する切手代や製作費として政活費計６０８万７７００円を申請し、受給していた。しかし、実