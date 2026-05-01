かつて“立つレッサーパンダ”として話題をさらった風太くん。千葉県・千葉市動物公園が公式Xで、休園日の静かな園内をゆったりとした足取りで歩く姿を公開した。【写真】「可愛すぎる」園内をトボトボ歩き回って帰宅する風太くん国内最高齢のレッサーパンダニホンザル・パンチくんが注目されるなか、思い出されるのが風太くん。2005年、後ろ足でまっすぐ立ち上がる姿が人気となり社会現象に。CM出演や関連グッズも相次ぎ、一