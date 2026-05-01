アメリカ、トランプ大統領の暗殺未遂事件で新たな映像が公開されました。会場前にいる10人ほどの警備スタッフ。金属探知機の片付けが始まる中…両手に銃を抱えたコール・トーマス・アレン容疑者が一瞬で警備網をすり抜けていきました。アメリカの連邦検察は4月30日、ホワイトハウス記者会が主催する夕食会で起きた暗殺未遂事件で、容疑者が警備を突破する瞬間を含む、新たな映像を公開しました。映像は負傷した捜査官について、味