米の重鎮記者が村上について言及ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、メジャー1年目から現地のファンを驚かせている。入団前は米国内での注目度が決して高いとはいえなかったが、いざ開幕を迎えると本塁打を量産。米国の重鎮記者は、事前の低評価を覆した大砲の活躍ぶりと、球団にとって“お買い得”となった契約の裏側について語った。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」の野球アカウント「B/R Walk-Off」は