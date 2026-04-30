日本テレビは30日、公式サイトを更新し、27日に行われた定例会見の要旨を公開した。京都府南丹市の事件の報道について「メディア全体として、過剰な報道があるのではないかという指摘がありますが注意している点、報道量についての考えは」との質問を受け、福田博之社長らが見解を示した。橋下徹氏、ネット上の“元警察官を名乗る人物”に苦言「好き勝手に言っている」京都・南丹市の児童遺体発見めぐり公開された会見の要旨