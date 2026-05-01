道路をふさぐように横転したトラック。すぐ近くの歩道には、原型をとどめないほど壊れた軽自動車が止まっています。北海道・羅臼町の片側1車線の国道で、4月30日昼ごろ発生した正面衝突事故。近くにいた人は「聞いたことないような音でした。『ガーン』って乾いたような音」と当時の様子を話しました。双方の車に乗っていた男女3人が病院に運ばれ、このうち女性1人が死亡しました。現場は緩やかなカーブが続く道。警察は、どちらか