4月29日、東京・板橋区で中国籍の男が運転する乗用車が警察官らをはねるなどし6人がケガをした事故で、運転手の男が「気がついたら事故を起こしていた」などと話していることがわかりました。捜査関係者などによりますと、4月29日、板橋区の路上で、中国籍の男が運転する乗用車が、車4台と自転車2台に相次いで衝突する事故があり、警察官2人を含む6人がケガをしました。警視庁は車を運転していた中国籍の男を、現行犯逮捕しました