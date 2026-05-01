人気アーティストのコンサートチケットを最大25倍の価格で転売し、暴利を貪っていた組織が摘発された。その巧妙かつ組織的な犯行の裏側に迫る。【写真】韓国人＝転売ヤー？日本での“嫌韓”体験5月4日に韓国で放送されるMBC every1の番組『ヒドゥン・アイ』では、組織的に行われてきたコンサートチケット不正転売の実態を特集する。番組内のコーナー「クォン・イリョンの犯罪規則」では、アイドルのチケットを定価の最大25倍で売り