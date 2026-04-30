犯行直前の容疑者「自撮り写真」が公開されました。黒いドレスシャツに黒いズボン、そして赤いネクタイのようなものを身につけた男。トランプ大統領が出席した夕食会での発砲事件で訴追されたコール・トーマス・アレン容疑者（31）です。鏡に映る自身の姿に微笑みかけているようにも見えます。複数の刃物を装着し、拳銃を収めるホルスターも確認できます。また所持していた武器の写真も公開されました。アレン容疑者（31）は、トラ