北海道旭川市の旭山動物園に勤務している市の職員・鈴木達也容疑者（33）。事件が明るみに出てから7日目となる4月30日、死体損壊の容疑で逮捕されました。鈴木達也 容疑者（2018年）「ようやく今年、夢が叶って飼育員に異動できた」鈴木容疑者は3月31日ごろ、妻の鈴木由衣さん（33）の遺体を旭山動物園内に運び込み、園内の施設で焼却するなどして、遺体を損壊した疑いがもたれています。容疑について、鈴木容疑者は…鈴木達