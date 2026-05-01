私はエイコ。ひとり息子のキョウスケのことを厳しく育ててきました。そのかいあって現在高校2年生のキョウスケは、トップレベルの進学校に通う優等生。はたから見れば私の子育ては成功したように見えるでしょう。しかし最近のキョウスケはとても無愛想で、まるで会話が成立しないのです。私は「子どもの育て方を間違えたのかな」とため息をついてしまうのでした。そんなある日、私が妹のカヤの家を訪れると甥っ子のライタくんがい