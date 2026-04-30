北海道旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、３０代の男性職員から任意で事情を聞いていた捜査で、警察が死体損壊容疑で男性の逮捕状を請求したことが、捜査関係者への取材でわかりました。これまでの経緯を振り返ります。事態が明るみになったのは４月２４日。（佐々木カメラマン）「現場となった焼却炉でしょうか。煙突が確認できます」日本屈指の観光スポット・旭山動物園に衝撃が走りました。「動物園の焼却炉に妻