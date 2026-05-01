脳科学者の中野信子氏が１日、「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）に出演した。番組では、東京都福生市で少年らをハンマーで殴り、男が逃走している事件を取り上げた。高林輝行容疑者（４４）は現在も逃走中で、警察は殺人未遂容疑で公開手配した。事件の発端は、近所で騒いでいた少年たちを高林容疑者の母親が注意したが、少年たちが立ち去らなかったため高林容疑者が少年たちをハンマーで殴打したとみられて