米スポーツ予想オンラインサービス「ＯｎｙｘＯｄｄｓ」は２９日（日本時間３０日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）が投打で発揮しているパフォーマンスの異次元さを示すグラフィックを「これは大谷翔平の世界であり、私たちはただそこに住んでいるだけだ」と紹介した。２つの円を組み合わせ左側には２９日現在でメジャー「防御率トップ２０」の投手の顔写真、右側は「ＯＰＳトップ２０」の打者が並ぶ。エースと主力打者