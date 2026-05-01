女優の當真あみ（19）が昨年から今年にかけて、映像作品に引っ張りダコで、本格ブレークの様相を見せている。【写真】永野芽郁&橋本環奈“自爆”…次世代女優トップは誰だ？畑芽育、蒔田彩珠、當真あみが三つ巴昨年7月期は、広瀬すず（27）主演の劇場版シリーズがヒットした作品を日本テレビでドラマ化した「ちはやふる−めぐり−」で連続ドラマ初主演。映画は昨年10月公開の「ストロベリームーン 余命半年の恋」で主演