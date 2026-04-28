記者夕食会襲撃の容疑者と関連のある米カリフォルニア州の住宅を後にするFBI捜査官たち/Daniel Cole/Reuters via CNN Newsource（CNN）25日夜に発生したホワイトハウス記者協会主催の夕食会での襲撃事件で訴追された容疑者は、トランプ米大統領をアドルフ・ヒトラーに例える投稿を共有し、トランプ政権を批判する人々に銃の購入を促していた。容疑者のものとみられる二つのソーシャルメディアアカウントをCNNが調査したことで明ら