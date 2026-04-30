地元放送局が注目した村上の走塁【MLB】Wソックス 3ー2 エンゼルス（日本時間30日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「3番・一塁」でフル出場。安打こそ出なかったが、3四球を選び5打席中3度出塁した。3試合連続で出塁を果たし勝利に貢献した村上だが、走塁中には、大怪我に繋がりかねないヒヤリとするシーンも。地元放送局も思わず肝を冷やしたようだ。問題