4月28日、体調不良により、当面の活動休止を発表したバナナマン日村勇紀。妻であるフリーアナウンサー・神田愛花が29日につづったコメントが、注目を集めている。神田は、29日にInstagramを更新し、《私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました》と、日村の休養について報告。《これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります》とつづり、《食べる事が