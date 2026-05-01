大阪市のテーマパークユニバーサル・スタジオ・ジャパンUSJ）」が2026年4月30日、個人が有料でパーク内を案内するとうたう「偽プライベート・ツアー」がSNSなどで確認されているとして、公式サイトで注意喚起した。「プライベート・ツアーをご希望の際は、必ず当社公式WEBサイトより」公式サイトでは「プライベート・ツアーを語った"偽ツアー"にご注意ください」とのお知らせが発表され、「SNSなどで、"パーク内を案内するツア