4月25日、ワシントンで開かれたホワイトハウス記者協会晩餐会の会場で銃声が響いた。会場は一時騒然となった。【写真】発砲音が響いた後、騒然とする夕食会の会場。他、発砲事件で取り押さえられたとされる男性ドナルド・トランプ米大統領が出席していたが、直後に警護当局によって退避させられた。暗殺未遂の可能性も含めて捜査が進められている。米当局によれば、コール・トーマス・アレン容疑者（31）が現場で拘束され、