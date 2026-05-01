イランの最高指導者モジタバ師は、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡から「敵対勢力の悪用を根絶する」との声明を発表しました。モジタバ師は先月30日、国営メディアを通じて声明を発表しました。声明で、モジタバ師は「ホルムズ海峡では新たな章が書き始められている」とし、今後も、イランがエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の管理を続けていく考えを示しました。さらに、ホルムズ海峡から「敵対勢力の悪用を根絶する」と