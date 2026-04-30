新製品説明会 新たにフォトページが加わった「DaVinci Resolve 21」を紹介AV Watch

新製品説明会 新たにフォトページが加わった「DaVinci Resolve 21」を紹介

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ブラックマジックデザインが4月28日、米で発表した新製品説明会を開催した
  • 新たにフォトページが加わった動画編集ソフト「DaVinci Resolve 21」を紹介
  • 「新しいクリエイティブを生むための一歩だと考えています」と強調した
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