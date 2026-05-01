サバイバル番組『GIRLS PLANET 2』が制作されることが5月1日、発表された。『Girls Planet 999：少女祭典』『BOYS PLANET』『BOYS II PLANET』の制作陣が手掛ける、2027年の超大型ガールズグループ・デビュープロジェクトとなる。【写真】圧巻のステージを見せたKep1er2021年にKep1erを誕生させ、世界中にオーディションブームを巻き起こした『Girls Planet 999：少女祭典』の第2弾として『GIRLS PLANET 2』が2027年に公開され