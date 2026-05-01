鈴木達也容疑者北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を運んで焼却するなどしたとして、死体損壊容疑で逮捕された同園飼育員の市職員鈴木達也容疑者（33）が、道警による逮捕前の任意の事情聴取に妻の殺害をほのめかしていたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。道警は殺人容疑も視野に調べる。焼却炉には飼育員が業務で出入りしていることも市関係者への取材で判明。鈴木容疑者は出入りの過程で操作方法を把握し