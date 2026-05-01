日産自動車が、アメリカ・ミシシッピ州の「キャントン工場」で計画していた新型EVの生産を中止することが分かりました。日産は、バイデン政権下の2022年、キャントン工場に5億ドル（約785億円）を投じ、アメリカでのEV生産の中心拠点とする方針を公表していました。その後、計画は延期されたものの、2028年頃から複数のEVの生産が予定されていました。しかし、トランプ政権が去年9月、EV購入に対する税額控除を廃止するなどし、市