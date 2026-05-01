ドナルド・トランプ米大統領が先月29日（現地時間）、ホルムズ海峡を先に開放し、核協議は先送りしようというイランの「中間合意案」を事実上拒否した。代わりに、イランに対する「締め上げ作戦」を継続する方針を示唆した。一部では、イランが修正案を再び提示するとの見方も出ている。トランプ大統領はこの日、アクシオスとの電話インタビューで、「海峡封鎖は空爆よりも効果的だ」とし、「彼ら（イラン）は息を詰まらせた豚のよ