チラリと視線を向けた男。殺人未遂の疑いで逮捕された井上純一容疑者（44）です。動機について、「あおり運転されたことに腹が立ったからです」と話しています。4月29日午後8時過ぎ、千葉・野田市の国道。警察によりますと、井上容疑者が運転する車が、前を走っていた被害者の車に追突。3台が関係する玉突き事故になりました。すると井上容疑者は、車から降りようとした被害者の男性に近づき、後ろから出刃包丁で刺したということ