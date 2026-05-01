今日1日は西日本を中心に気温が上がり、昨日30日より大幅に高くなった所がありました。明日2日は広い範囲でさらに気温が高くなり、夏日地点は今年最多となる可能性があります。東京都心の最高気温は28℃の予想で、今年最も暑くなりそうです。各地で熱中症に注意してください。西日本を中心に気温上昇名古屋は前日差+7℃今日1日は天気の回復した西日本を中心に気温が上がりました。夏日(最高気温25℃以上)となった所は少なかった